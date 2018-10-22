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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 16:59 22.10.2018 - 16:59

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Берлин. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает новой гонкой вооружений, заявил представитель правительства Австрии Петер Лонский-Тифенталь агентству APA.

По его словам, такой шаг Вашингтона "в итоге приведет к гонке вооружений, чего надо во что бы то ни стало избежать".

При этом он подчеркнул, что ДРСМД является "крайне важным для стабильности и мира в Европе и за ее пределами".

П.Лонский-Тифенталь отметил, что ни в чьих интересах "возвращаться во времена "холодной войны". Он напомнил, что МИД Австрии считает необходимым соблюдать существующий договор, придерживаться принципа транспарентности в плане вооружений и решать проблемы за столом переговоров.

Он добавил, что вопрос ДРСМД касается не только США и России, но и всех европейских стран.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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