Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 15:15

Брюссель. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Выход США из Парижского соглашения по климату ничего не меняет для Евросоюза, который продолжает работать в рамках своих обязательств и готовиться к мадридской климатической конференции ООН, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Мы сожалеем об уведомлении Соединенными Штатами о выходе из Парижского соглашения. Мы работали рука об руку с нашими американскими партнерами, чтобы сформулировать Парижское соглашение, принятое в 2015 году", - сказала она во вторник на брифинге в Брюсселе.

По словам Андреевой, даже без США, являющихся крупнейшим источником выделения CO2, "мир продолжит действовать, чтобы сократить эту эмиссию углекислоты, имеющую негативные последствия для планеты".

"У Парижского соглашения прочная основа, оно будет сохранено, его дверь остается открытой, и мы надеемся, что Соединенные Штаты однажды вновь присоединятся к государствам, подписавшим Парижского соглашение", - отметила Андреева.

Она заверила, что ЕС продолжит защищать это соглашение. По мнению Брюсселя, это самое важное соглашение для борьбы против климатических изменений в мировом масштабе, оно объединяет мир в этой борьбе.

"Мир продолжит бороться против потепления на планете в юридических рамках, созданных Парижским соглашением", - добавила представитель ЕК.

"Договаривающиеся стороны соберутся в Мадриде в рамках COP-25 (конференции ООН по климату - ИФ) в декабре. Мы продолжим работать с заинтересованными сторонами и с американскими организациями, которые остаются приверженными амбициозному пакту в защиту климата. Для нас ничего не меняется", - заявила пресс-секретарь.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео 4 ноября объявил о запуске Вашингтоном процедуры отказа от Парижского соглашения по климату.

"Сегодня мы начинаем формальный процесс выхода из Парижского соглашения", - написал госсекретарь в Twitter.

"США горды тем, что лидируют в мире в плане сокращения любых выбросов (в атмосферу - ИФ), укрепления способности сопротивляться неблагоприятным условиям среды, роста экономики и обеспечения энергией наших граждан", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

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