Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 20:09

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Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Решение Тегерана об отказе от финального ограничения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) может приблизить Иран к созданию ядерного оружия, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Вероятно, это очень вероятно", - сказал Чепа "Интерфаксу" в воскресенье, комментируя решение правительства Ирана о финальном отказе от СВДП, связанного с ограничениями по количеству центрифуг по обогащению урана.

Он полагает, что решение Ирана об отказе от СВДП является ответом на действия США в регионе.

"В конечном итоге это та ситуация, которая сегодня сложилась с участием США, и она может привести к конфликту, к развязыванию ядерной программы Ираном", - сказал парламентарий.

Действия США в ирано-иракском регионе он назвал "безответственными, угрожающими конфликтом не только региону, но и развязыванием серьезного конфликта во всем мире".

Замглавы международного комитета считает, что в настоящий момент "в разрешении ситуации большая роль принадлежит СБ ООН, который должен принять резолюцию, осуждающую действия США (за операцию американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани - ИФ)".

"Данная резолюция, осуждающая действия США, должна получить всеобщую мировую поддержку, тогда она в определенной мере уменьшит нарастающую эскалацию в регионе", - добавил собеседник агентства.

При этом Чепа подчеркнул, что наряду с этим "США должны также покинуть территорию Ирака".

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