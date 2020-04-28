Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 19:07

Париж. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Планируемый на 11 мая выход Франции из введенного в связи с пандемией коронавируса режима изоляции будет постепенным и дифференцированным, при этом будет учитываться ситуация на разных территориях страны, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Постепенным, потому что нельзя позволить эпидемии возобновиться, потому что мы хотим избежать второй волны, потому что мы все предпочитаем не допустить после выхода из изоляции новой общей изоляции", - сказал Филипп, выступая во вторник в Национальном собрании Франции с предложениями по плану частичного отказа от ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

"Мы отслеживаем все показатели (развития эпидемиологической обстановки - ИФ), чтобы проверить департамент за департаментом, и выяснить, можем ли мы действительно быть готовы запустить операцию 11 мая", - отметил глава правительства.

"Я заявляю французам: если (ожидаемых) показателей не будет, мы не начнем выходить из режима изоляции 11 мая, или мы будем делать это на более строгих условиях", - подчеркнул Филипп.

По его словам, продолжающаяся неопределенность в развитии эпидемии должна "побудить всех французов к соблюдению самой высокой дисциплины до 11 мая и к борьбе против риска расслабления, которое порой проявляется в стране".

"И, если все будет готово, как мы полагаем, к 11 мая, начнется фаза, которая продлится до 2 июня. Она даст возможность проверить, что все предпринимаемые меры позволяют подавлять эпидемию, и оценить в зависимости от развития событий меры для следующей фазы, которая начнется 2 июня и продлится в течение лета", - объяснил премьер.

Он сообщил, что, в частности, в конце мая будет рассматриваться вопрос об открытии кафе и ресторанов.

"Таким образом, поднимаясь по ступеням в течение трех недель, мы будем продвигаться, учитывая действенность наших решений и поведение наших сограждан", - заявил глава правительства Франции.

1ов ар

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