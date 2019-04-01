Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 11:32

Берлин. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Выяснение причин катастрофы бизнес-джета, в которой, по российским данным, погибла акционер S7 Airlines Наталия Филева, может занять несколько месяцев, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) Гермут Фрайтаг.

По словам Г.Фрайтага, специалисты ведомства работают на месте крушения с воскресенья, но окончательных причин катастрофы они объявлять не могут и не будут.

"Через шесть-восемь недель появится промежуточный доклад, но там не будет причины катастрофы. Там будут цифры и факты, это такая информационная выкладка. Потом будет дальнейшая работа, это может длиться несколько месяцев, может быть, даже лет", - сказал представитель ведомства. Сроки, по его словам, зависят от того, насколько тщательно было проведено расследование и насколько хорошо сохранились следы крушения.

Немецкая полиция пока не подтверждает личности погибших, но согласно информации из РФ, 31 марта в катастрофе бизнес-джета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), помимо Н.Филевой, погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

1тф др

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