Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 9:15

Лондон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Со вторника около 500 школ и университетов будут закрыты на территории австралийского штата Новый Южный Уэльс, в том числе в Сиднее, из-за непрекращающихся природных пожаров, сообщает в понедельник австралийская телекомпания ABC.

Департамент образования штата опубликовал полный список учебных заведений, которые будут закрыты. Отмечается, что в дальнейшем власти могут принять решения о закрытии еще большего количества школ.

Кроме того, служба пожарной охраны Нового Южного Уэльса рекомендует жителям охваченных огнем сельских районов покинуть свои дома, причем даже если эти строения в некоторой степени защищены от пожаров.

В ночь на понедельник власти штатов Квинсленда и Нового Южного Уэльса на восточном побережье Австралии объявили о введении режима чрезвычайного положения на ближайшие семь дней в связи с распространением лесных пожаров.

За выходные в штатах в результате пожаров погибли три человека.

"Завтрашний день - это защита жизни, защита собственности и обеспечение максимальной безопасности для всех", - заявила журналистам в Сиднее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

С пятницы в Австралии пожарные ведут борьбу с многочисленными опасными лесными пожарами. Они вызваны, среди прочего, продолжительной засухой. Сидней, где проживает более 5 миллионов человек, окружен обширными лесными массивами. Часть из них уже пострадала от огня.

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