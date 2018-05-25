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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 11:25 25.05.2018 - 11:25

*** Они предлагают России диалог по этому вопросу

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Австралии и Нидерландов пришли к выводу, что ответственность за крушение пассажирского самолета MH-17 на востоке Украины лежит на России, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление австралийских властей.

"Основываясь на имеющихся данных, в настоящее время единственный разумный вывод заключается в том, что Россия была напрямую причастна (к крушению МН17)", - говорится в заявлении главы австралийского МИД Джулии Бишоп и генпрокурора Австралии Кристиана Портера.

В нем отмечается, что "Австралия и Нидерланды оповестили Российскую Федерацию о том, что считают ее ответственной за ту роль, которую она сыграла в крушении сбитого самолета. Мы обратились с просьбой (к России) начать переговоры с целью начать диалог по выяснению обстоятельств, приведших к трагической гибели ни в чем не повинных людей".

Австралийские власти подчеркнули, что виновные должны понести ответственность за произошедшее. Работу по этому направлению ведут нидерландские прокуроры.

В свою очередь, глава МИД Нидерландов Стеф Блок в своем заявлении отметил, что Нидерланды "в настоящее время предпринимают шаги для того, чтобы Россия была привлечена к ответственности".

Газета "Сидней морнинг геральд" поясняет со ссылкой на источники в австралийском руководстве, что позиция Нидерландов и Австралии была изложена как представителям российского руководства в Москве, так и послам РФ в Канберре и Гааге.

(ПОСЛЕДУЕТ)

Др

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