Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 11:26 25.05.2018 - 11:26

*** Они предлагают России диалог по этому вопросу

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Австралии и Нидерландов пришли к выводу, что ответственность за крушение пассажирского самолета MH-17 на востоке Украины лежит на России, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление австралийских властей.

"Основываясь на имеющихся данных, в настоящее время единственный разумный вывод заключается в том, что Россия была напрямую причастна (к крушению МН17)", - говорится в заявлении главы австралийского МИД Джулии Бишоп и генпрокурора Австралии Кристиана Портера.

В нем отмечается, что "Австралия и Нидерланды оповестили Российскую Федерацию о том, что считают ее ответственной за ту роль, которую она сыграла в крушении сбитого самолета. Мы обратились с просьбой (к России) начать переговоры с целью начать диалог по выяснению обстоятельств, приведших к трагической гибели ни в чем не повинных людей".

Австралийские власти подчеркнули, что виновные должны понести ответственность за произошедшее. Работу по этому направлению ведут нидерландские прокуроры.

В свою очередь, глава МИД Нидерландов Стеф Блок в своем заявлении отметил, что Нидерланды "в настоящее время предпринимают шаги для того, чтобы Россия была привлечена к ответственности".

Газета "Сидней морнинг геральд" поясняет со ссылкой на источники в австралийском руководстве, что позиция Нидерландов и Австралии была изложена как представителям российского руководства в Москве, так и послам РФ в Канберре и Гааге.

В четверг в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

МИД РФ в четверг назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга". "Минобороны России, как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуацию украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе", - говорится в сообщении Минобороны России.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Во др

Neuer Inhalt Horizontal Line