Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 8:50

*** Погодные условия усугубят ситуацию с лесными пожарами

Лондон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Рекорд жары, вероятно, побит во вторник в Австралии, где температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию, сообщили в среду австралийские СМИ со ссылкой на метеорологическое бюро.

"Этот поток горячего воздуха настолько обширный, что, согласно предварительным данным, вчера был самый жаркий день", - заявила метеоролог Диана Иди.

Отмечается, что столбик термометра накануне достиг отметки в 40,9 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2013 года, когда температура воздуха достигла 40,3 градусов по Цельсию.

Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что пожарные будут уделять особое внимание западным и юго-западным районам города Сиднея, юго-западному Сиднею, районам Центрального побережья и Южному побережью.

"Это (повышение температуры - ИФ) означает очень непредсказуемую пожарную обстановку", - заявила она в сиднейской пожарной службе.

Береджиклян подчеркнула, что "велика вероятность возникновения очагов возгорания, а также распространения тлеющих углей на большие расстояния".

Более 1,6 тыс. пожарных пытались построить линии сдерживания для нескольких крупных пожаров, в частности для пожара в районе горы Госперс, площадь которого составляет 407 тыс. гектаров.

СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.

Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее 3 млн га земель.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время наблюдений в Австралии.

СМИ отмечают, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

1ви ар

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