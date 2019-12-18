*** Погодные условия усугубят ситуацию с лесными пожарами
Лондон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Рекорд жары, вероятно, побит во вторник в Австралии, где температура воздуха превысила 40 градусов по Цельсию, сообщили в среду австралийские СМИ со ссылкой на метеорологическое бюро.
"Этот поток горячего воздуха настолько обширный, что, согласно предварительным данным, вчера был самый жаркий день", - заявила метеоролог Диана Иди.
Отмечается, что столбик термометра накануне достиг отметки в 40,9 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2013 года, когда температура воздуха достигла 40,3 градусов по Цельсию.
Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что пожарные будут уделять особое внимание западным и юго-западным районам города Сиднея, юго-западному Сиднею, районам Центрального побережья и Южному побережью.
"Это (повышение температуры - ИФ) означает очень непредсказуемую пожарную обстановку", - заявила она в сиднейской пожарной службе.
Береджиклян подчеркнула, что "велика вероятность возникновения очагов возгорания, а также распространения тлеющих углей на большие расстояния".
Более 1,6 тыс. пожарных пытались построить линии сдерживания для нескольких крупных пожаров, в частности для пожара в районе горы Госперс, площадь которого составляет 407 тыс. гектаров.
СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.
Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее 3 млн га земель.
По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время наблюдений в Австралии.
СМИ отмечают, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.
1ви ар