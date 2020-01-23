Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 9:19

Лондон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Американский пожарный самолет C-130 Hercules разбился в Австралии во время тушения лесных пожаров, трое членов экипажа погибли, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Все погибшие - граждане США, работавшие на компанию Coulson Aviation, которая специализируется на тушении огня с воздуха.

Ранее сообщалось, что с этим самолетом была потеряна связь в штате Новый Южный Уэльс. Проводилась поисковая операция.

Австралия с сентября прошлого года охвачена беспрецедентной волной лесных пожаров, которые уже нанесли огромный ущерб населению, растительному и животному миру.

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