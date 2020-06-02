Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 12:22

Лондон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Австралии начали расследование по факту нападения американских полицейских на двух австралийских журналистов у Белого дома, сообщила во вторник глава МИД страны Мэрис Пэйн.

"Мы попросили австралийское посольство в Вашингтоне провести расследование этого инцидента", - заявила Пэйн.

Ранее сообщалось, что двое журналистов из группы телеканала 7News Australia пострадали от рук американских полицейских во время освещения протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

В сеть попали видеозаписи, на которых видно, как один офицер полиции ударил в живот оператора телеканала. При этом оператор в этот момент вел видеосъемку протестующих. Другой полицейский ударил дубинкой женщину-корреспондента по ее рюкзаку, несмотря на то, что журналисты уже покидали место съемки.

Телевизионщики также пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа, который распылял в сторону толпы.

Инциденты произошли в момент прямого эфира на Австралию.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом.

Ранее во вторник сообщалось, что официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством.

В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, но обвинения им не предъявлены.

1ви ар

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