Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 9:52

*** 3,5 млн австралийцев установили программное приложение, отслеживающее очаги коронавируса

*** В Малайзии на следующей неделе откроют большинство предприятий

Лондон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Кабинет министров Австралии на неделю раньше ожидавшегося срока, 8 мая, соберется на заседание с целью рассмотреть отмену части ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Нам нужно перезапустить нашу экономику. Нам нужно перезапустить общество. Мы не можем держать Австралию под стеганым одеялом", - приводят его слова западные СМИ.

Кроме этого, Моррисон заявил, что любое облегчение ограничений потребует от большего числа жителей страны установки на смартфоны специальных приложений, которые помогают отслеживать кластеры заражения коронавирусом. Премьер упомянул, что с момента запуска этого приложения в прошлое воскресенье 3,5 млн австралийцев уже установили его, однако этого недостаточно.

В то же время медицинские службы ранее предупреждали, что быстрое возвращение к нормальному течению жизни представляется маловероятным.

СМИ напоминают, что в Австралии зафиксированы 7 тыс. случаев COVID-19, однако ежедневный прирост инфицированных измеряется всего лишь двузначными цифрами. В некоторых районах страны уже более недели не фиксировали новых случаев коронавируса, а накануне Австралийская столичная территория стала первой административной единицей страны, объявившей об отсутствии там людей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Между тем, в Малайзии с этого понедельника возобновит работу большинство предприятий, деятельность которых приостановили из-за коронавируса.

Премьер-министр страны Мухиддин Яссин заявил, что "почти всем секторам экономики и коммерции позволят работать при соблюдении условий". Он уточнил, что в частности, их сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию.

Однако, поясняют западные СМИ, власти не планируют открывать школы, мечети и такие заведения как кинотеатры, где люди вынуждены находиться близко друг к другу. Также жителям страны не разрешат ездят в свои родные места на праздник Ид-аль-Фитр, (Ураза-байрам), знаменующий окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

СМИ отмечают, что прирост новых случаев коронавируса в Малайзии значительно замедлился за последние недели и опустился ниже отметки в 100. Всего в стране зафиксировали примерно 6 тыс. случаев COVID-19 и 100 летальных случаев у лиц, инфицированных им.

1аю др

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