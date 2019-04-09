Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 17:02

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Австралийская ультраправая партия во вторник официально сменила название на "Желтые жилеты Австралии" в надежде, что это повысит ее популярность среди избирателей, сообщают местные СМИ.

До этого партия называлась "Австралийский альянс свободы".

Руководитель партии Дебби Робинсон выразила надежду, что теперь партии удастся добиться успеха на национальных выборах в Австралии в мае благодаря популярности движения "желтых жилетов" во многих странах.

Она отметила, что выбор нового названия связан с тем, что движение "желтых жилетов" во Франции представляет "недовольных избирателей, который обеспокоены глобализацией, проблемами миграции и ростом цен".

"Мы хотим перенести это движение с улицы в парламент. И мы будем первой страной, которая сделает это", - добавил Д.Робинсон.

Между тем, во Франции, где изначально возникло протестное движение "желтых жилетов", оно не представляет собой никакую политическую партию.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Протестные акции проходили и в других европейских странах, в частности, в Бельгии, Нидерландах и Греции.

Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

После серии беспорядков и погромов власти страны пошли на уступки. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.

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