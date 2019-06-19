Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Закон о легализации эвтаназии вступает в силу в среду в австралийском штате Виктория, сообщает австралийский телеканал Channel Nine.
По его данным, легализованной крайней мерой смогут воспользоваться лишь неизлечимо больные люди, и лишь жители штата Виктория. При этом даже им прежде придется пройти через консилиум большого количества врачей.
Согласно оценкам, при всех предусмотренных действием закона ограничениях в течение этого года добровольно уйти из жизни в штате Виктория смогут не более 12 человек.
Штат Виктория стал первой территорией в Австралии, где легализована эвтаназия.
Эвтаназия запрещена в большем количестве стран мира.
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