Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 8:49

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Закон о легализации эвтаназии вступает в силу в среду в австралийском штате Виктория, сообщает австралийский телеканал Channel Nine.

По его данным, легализованной крайней мерой смогут воспользоваться лишь неизлечимо больные люди, и лишь жители штата Виктория. При этом даже им прежде придется пройти через консилиум большого количества врачей.

Согласно оценкам, при всех предусмотренных действием закона ограничениях в течение этого года добровольно уйти из жизни в штате Виктория смогут не более 12 человек.

Штат Виктория стал первой территорией в Австралии, где легализована эвтаназия.

Эвтаназия запрещена в большем количестве стран мира.

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