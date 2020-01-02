Этот контент был опубликован 2 января 2020 г. 7:48

*** Власти обязали туристов эвакуироваться с побережья

Лондон. 2 января. ИНТЕРФАКС - Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с вероятным усилением пожаров, сообщает в четверг австралийский телеканал ABC.

Режим ЧС начнет действовать с 09:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) 3 января и продлится неделю.

Такие меры, как утверждают власти, необходимы, чтобы обеспечить принудительную эвакуацию и перекрытие дорог. Ожидается, что ситуация с пожарами значительно ухудшится в субботу из-за повышения температуры воздуха и сильных ветров.

Туристов из-за пожаров обязали покинуть территорию площадью более 12 тыс. квадратных километров, расположенную между городом Батмас Бэй и северной границей штата Виктория. По данным телеканала, на заправках и в супермаркетах собираются многочасовые очереди из тех, кто желает пополнить свои запасы.

Из-за пожаров на этой неделе в Новом Южном Уэльсе и соседнем штате Виктория погибли минимум восемь человек. Огонь разрушил 381 дом в Новом Южной Уэльсе и 68 домов в штате Виктория.

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