Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 8:43

*** За последний день пожары уничтожили 20 домов

Лондон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс в четверг объявили чрезвычайное положение из-за неконтролируемых лесных пожаров, сообщили в четверг австралийские СМИ.

"Наибольшее беспокойство в течение следующих нескольких дней вызывает непредсказуемость, экстремальные ветра и чрезвычайно жаркая температура", - заявила премьер штата Глэдис Береджиклян журналистам в Сиднее.

По данным телеканала ABC, самые крупные пожары полыхают в районе горы Госперс и реки Грин Уотл Крик. Жителям рекомендовано спасаться в специальных укрытиях, так как "уходить (с территории - ИФ) слишком поздно".

Пожары вспыхнули близ угольных шахт города Тамура.

Сотрудники пожарной службы борются с сотней очагов возгорания, половина из которых не поддается сдерживанию.

За последний день пожары уничтожили 20 домов. Всего за этот сезон пожары разрушили более 800 домов.

"Пожар распространяется очень быстро и интенсивно", - отмечают в пожарной службе.

По словам представителя пожарной службы штата Шейна Фицсиммонса, двое пожарных госпитализированы с ожогами тел и дыхательных путей.

Отмечается, что с прошлого месяца штат вводит режим чрезвычайной ситуации уже во второй раз.

Премьер штата заявила об "абсолютной уверенности" в том, что у штата достаточно ресурсов для борьбы с пожарами.

"Мы предполагали, что этим летом будет все плохо, и предприняли меры 12 месяцев назад для того, чтобы убедиться, что мы подготовлены настолько хорошо, насколько возможно", - заявила она.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник в Австралии была зафиксирована рекордно высокая температура - 40,9 градусов по Цельсию. Однако ожидается, что в ближайшие дни столбик термометра может подняться до 45 градусов по Цельсию.

СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии отмечены сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов возгораний зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.

Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также выгорели не менее 3 млн га земель.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время наблюдений в Австралии.

СМИ отмечают, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

1ви ар

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