Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 19:43

Берлин. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Бары и рестораны Австрии могут возобновить работу 15 мая, если к тому времени в стране останется низким число случаев заражений коронавирусом, сообщает во вторник телерадиокорпорация ORF со ссылкой на заявление канцлера Себастьяна Курца.

По его словам, вероятно, бары будут работать до 23:00, а их сотрудники будут обязаны носить маски или иным образом закрывать лицо.

Кроме того, с 15 мая в австрийских церквях могут возобновиться богослужения. Ожидается также, что в начале мая школьники старших классов начнут подготовку к сдаче выпускных экзаменов, а учащиеся остальных классов возобновят учебу с середины следующего месяца.

На прошлой неделе в Австрии возобновили работу первые магазины и предприятия в сфере услуг.

По данным сайта Worldometers, который собирает статистику по коронавирусу, в Австрии выявлено свыше 14,8 тыс. случаев заражений, скончался 491 человек.

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