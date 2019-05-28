Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 12:43

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Австрии Александр ван дер Беллен во вторник назначил временного канцлера, который будет руководить страной до следующих выборов, сообщает газета "Дер Штандарт".

Правительство возглавит министр финансов Хартвиг Лёгер (Австрийская народная партия экс-канцлера Себастьяна Курца). Одновременно действующие члены правительства были освобождены от своих должностей. Теперь будет составлено новое правительство из числа экспертов.

Лёгер будет представлять страну во вторник вечером в Брюсселе на неформальном саммите ЕС.

Накануне правительству канцлера Себастьяна Курца парламент выразил вотум недоверия в результате скандала вокруг экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. После того, как в прессе появилось видео с участием Штрахе, на котором он соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании, вице-канцлер подал в отставку.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

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