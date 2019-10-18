Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 11:38

Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Суд австрийского города Грац приговорил турецкого имама к семи годам лишения свободы за вербовку молодежи в ИГ (террористическая операция, запрещена в России), сообщают в пятницу австрийские СМИ.

Мужчину 47 лет турецкого происхождения признали виновным в создании и руководстве религиозной группировки, которая занималась вербовкой иностранцев в ряды террористов. Он свою вину не признал.

По этому же делу суд приговорил еще трех мужчин к условным срокам на шесть лет, пять лет и пять месяцев, соответственно, за связи с террористами в Сирии. Все осужденные родились и ранее проживали в Турции.

Еще двух подсудимых суд Граца оправдал.

В 2016 году австрийский суд признал уроженца Сербии Эбу Тейма виновным в вербовке боевиков и пропаганде джихада. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

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