Этот контент был опубликован 9 июня 2019 г. 5:36

Париж. 9 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 18 человек погибли в автобусе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Нигерии, сообщили местные СМИ.

Авария произошла в минувшую субботу на скоростном шоссе в штате Ондо на юго-западе страны. По не установленной пока причине водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автобусом, в котором находилось 18 человек.

После столкновения обе машины загорелись, все 18 человек в автобусе погибли.

Водитель грузовика с места происшествия бежал.

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