Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 0:56

Мадрид. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Бронемашины и автомобили, полные полицейских выведены в ночь на среду на улицы административной столицы Боливии Ла-Паса, сообщает международный латиноамериканский телеканал Telesur.

Кроме того, над городом барражируют военные вертолеты, облеты совершают военные самолеты.

Меры безопасности усилены в городе в то время, как в его центр направляются тысячи сторонников подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса Аймы.

Телеканал отмечает, что марш проходит мирно.

Ранее во вторник, несмотря на отсутствие кворума в парламенте Боливии. обязанности временного президента страны взяла на себя сенатор Жанин Аньес.

После отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес, согласно конституции Боливии, осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената.

"Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства", - заявила она с трибуны парламента Боливии.

Боливийское телевидение уточняет, что депутатов - сторонников Эво Моралеса в зале не было, при том, что они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки Эво Моралеса.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Ранее сообщалось, что депутаты от "Движения к социализму" Эво Моралеса отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента.

Между тем, Центральный профсоюз рабочих Боливии дал и политикам, и гражданским активистам сутки на то, чтобы восстановить общественное спокойствие в стране, в противном случае профсоюзные лидеры грозят общенациональной забастовкой и заявлениями о том, что созовут представителей региональных структур в Ла-Пас на акции протеста.

"Центральный профсоюз рабочих Боливии обращается к политическим и гражданским лидерам, которые породили весь этот хаос, разделение и боль боливийского народа. Мы даем вам 24 часа на то, чтобы восстановить конституционный порядок, общественное спокойствие и единство боливийского народа, предотвратить дальнейшее кровопролитие, гнев и насилие". - заявил глава профсоюза Хуан Карлос Уарачи.

Президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

1ар ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!