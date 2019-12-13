Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 16:57

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Безуспешной глупой возней назвали в пятницу в Белом доме голосование в юридическом комитете палаты представителей конгресса США, на котором были одобрены статьи обвинения в отношении президента страны Дональда Трампа, что в итоге может привести к его импичменту.

"Эта безуспешная глупая возня по поводу расследования о возможности импичмента в юридическом комитете палаты представителей достигла своего постыдного финала", - говорится в сообщении канцелярии президента США.

"Президент рассчитывает на то, что в сенате справедливо отнесутся к продолжающемуся процессу, в чем ему было бесчестно отказано в палате представителей", - отмечается в документе.

Юридический комитет палаты представителей конгресса США ранее в пятницу утвердил два пункта обвинений, выдвинутых в отношении американского президента Дональда Трампа.

Первое из них охарактеризовали как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Конгрессмены-демократы отмечали, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам необходимых документов.

Теперь эти пункты обвинения будут вынесены на голосование полного состава палаты представителей. Так конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу.

Ожидается, что это голосование пройдет в среду на следующей неделе.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти в январе.

Между тем, в сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.

Во вторник председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США демократ Джерри Надлер заявил, что в отношении Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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