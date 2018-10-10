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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 14:52 10.10.2018 - 14:52

*** Один лагерь возглавляет "ястреб" Болтон, а второй - более умеренные Дина Пауэлл и зять Трампа Кушнер

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Предстоящий уход Ники Хейли с должности постпреда США при ООН спровоцировал борьбу внутри администрации США за право оказывать большее влияние на внешнюю политику США, сообщает в среду газета "Вашингтон пост".

В администрации возникают два противоборствующих лагеря, пишет газета. В первый входит бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности Дина Пауэлл. Она близка с советником и зятем Д.Трампа - Джаредом Кушнером и с дочерью Трампа Иванкой. На ее стороне те, кто выступает за более благоприятную для рынков и торговли международную политику США, отмечает газета. По данным газеты, во время работы в Белом Доме Д.Пауэлл удалось завоевать доверие американского президента.

Второй лагерь представляет советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, известный жестким подходом к решения многих международных проблем. Пока неясно, кого предложит Дж.Болтон в качестве кандидата в постпреды ООН, но чаще всего упоминается посол США в Германии Ричард Гренелл.

"Замена Хейли - это продолжение борьбы между Болтоном и фракциям, которые противостоят его консервативной внешней политике", - рассказал источник газеты в администрации США.

"Вашингтон пост" отмечает, что Н.Хейли удалось уйти со своей должности, сохранив достоинство, что не получилось ни у экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которого Д.Трамп уволил, пока тот находился в Африке, ни у советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, уволенного без повышения, на которое он рассчитывал.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что уходящая в отставку постпред США при ООН Н.Хэйли официально покинет свой пост в конце этого года.

Затем Д.Трамп заявил, что он рассматривает пятерых претендентов на пост постпреда США при ООН и пообещал объявить имя будущего постпреда в течение двух-трех недель.

В качестве вероятного кандидата Д.Трамп назвал Д.Пауэлл. Также президент США заявил, что его дочь Иванка Трамп была бы "невероятной" на должности постпреда США при ООН, но подобное назначение невозможно, так как многие сочли бы его непотизмом.

Также Д.Трампа спрашивали о возможности назначения на эту должность Р. Гренелла, но Д.Трамп заявил, что он не хотел бы смещать Р.Гренелла с его нынешней позиции.

Отставка Н.Хейли заинтересовала многих экспертов в США, так как она считается восходящей звездой республиканцев. Постпред заверила, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, так как будет поддерживать претендующего на переизбрание Д.Трампа. Однако по мнению наблюдателей, Н.Хейли могло бы заинтересовать участие в выборах 2024 года. В таком случае, как отмечает газета "Вашингтон пост", ей нужно будет найти способ в ближайшие годы вернуться в большую политику, чтобы оставаться на виду у избирателей и СМИ.

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