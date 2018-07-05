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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 21:41 05.07.2018 - 21:41

Вашингтон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный представитель администрации США не исключил, что саммит лидеров США и России Дональда Трамп и Владимир Путин приведет к принятию конкретных соглашений между Вашингтоном и Москвой, сообщает в четверг американское издание "Политико".

"Я не исключаю, что по итогам встречи (лидеров двух стран - ИФ) будут заключены конкретные соглашения", - привело издание слова неназванного представителя американской администрации.

При этом он добавил, что две стороны "пока не обсуждали такие вопросы, как вмешательство в выборы и пагубная деятельность, а такие обсуждения действительно должны иметь место".

"Нельзя решить проблемы, не обсуждая их", - отметил представитель Белого дома.

При этом он подчеркнул, что "сам факт проведения саммита на таком уровне уже является результатом".

Ранее сообщалось, что на саммите президентов США и РФ 16 июля в Хельсинки Д.Трамп и В.Путин проведут встречу один на один. За этим последует встреча в расширенном формате американских и российских делегаций и рабочий обед.

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