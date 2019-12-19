Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 14:31

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа выступает решительно против введения нового санкционного пакета в отношении России, сообщает американское издание The Daily Beast.

В статье утверждается, что ранее на этой неделе чиновник госдепа направил высокопоставленному представителю сената 22-страничное письмо, в котором излагались обширные аргументы против нового законопроекта о санкциях.

В нем отмечается, что американская администрация "решительно выступает против" законопроекта, если в него не будет внесен ряд изменений.

По мнению автора послания, законопроект рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам, поскольку будет нацелен на "почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией".

Представители администрации Трампа утверждают, что законопроект предполагает введение санкций в отношении российских компаний за запуск их собственных новых энергетических разработок в России, а также что санкции могут быть направлены против американских банков, работающих в РФ.

Обеспокоенность новым законопроектом высказали и бизнес-сообщества, в том числе Торговая палата и Американский институт нефти, пишет The Daily Beast.

Законопроект, названный "Закон защиты американской безопасности от кремлевской агрессии 2019 года" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 - DASKA), был принят сенатским комитетом по иностранным делам ранее на этой неделе.

1ар ки

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