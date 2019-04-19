Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 21:21

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - План администрации США по ближневосточному урегулированию не предусматривает возможности расширения сектора Газа за счет территорий на севере Синайского полуострова, заявил в пятницу спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

"Увидел сообщения в СМИ о том, что наш план (якобы - ИФ) предполагает возможность передачи части Синая (контролируемой Египтом - ИФ) сектору Газа. Ложь!" - написал Дж.Гринблатт в Twitter.

В свою очередь издание "Таймс оф Исраэл" пишет, что администрация Д.Трампа не раскрывает детали мирного плана, в результате чего в СМИ и социальных сетях распространяются слухи о содержании и подробностях этого плана.

"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете. Удивительно и грустно видеть, как люди, которые не знают, что в этом плане, составляют и распространяют фальшивые истории", - отметил Дж.Гринблатт.

На минувших выходных газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что план мирного урегулирования между израильтянами и палестинцами не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии.

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации свыше двух лет.

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