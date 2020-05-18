Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 18:33

Рим. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Мусульманская община Албании приняла решение возобновить работу мечетей при условии соблюдения ограничений, сообщает Associated Press.

Посетить мечеть можно будет только на 10 минут. Заходить туда можно будет по одиночке, а не группами. При этом каждый верующий должен будет надеть перчатки и соблюдать дистанцию с другими людьми, уже находящимися в мечети. Детям до 12 лет и людям старше 65 лет посещать мечети все еще не рекомендуется.

В мечетях должна регулярно проводиться дезинфекция помещения.

Мечети и христианские церкви в Албании закрыты с середины марта из-за вспышки коронавируса.

В понедельник также порядка 30 тыс. албанских школьников старших классов вернулись к учебе.

Всего в стране зафиксировали 948 заражений COVID-19, скончался 31 заразившийся.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции