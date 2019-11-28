Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 10:45

Брюссель. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Число жертв землетрясения в Албании в четверг увеличилось до 40 человек, сообщают западные СМИ со ссылкой на власти страны.

"Тела еще десяти погибших были найдены ночью. Таким образом число погибших выросло до 40", - заявила министр обороны Албании Мими Кодели.

В министерстве здравоохранения заявили, что из 650 пострадавших по меньшей мере 10 находятся в критическом состоянии.

Спасательные операции продолжаются. Некоторые европейские государства направили в Албанию спасательные бригады.

Число людей, которые все еще могут оставаться под обломками, неизвестно.

Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. Тысячи жителей Албании остались без крова: их дома разрушены.

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