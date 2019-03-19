Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 20:11

Хмеймим. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Двое детей погибли в результате обстрела террористами школьного автобуса во вторник на северо-западе сирийского города Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин на брифинге.

По его данным, снайперский обстрел велся со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун. "В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице", - сказал В.Купчишин.

Он заявил, что "провокация боевиков направлена на дестабилизацию обстановки в Идлибской зоне деэскалации и срыв действия соглашения о создании демилитаризованной зоны".

По его словам, в течение суток боевики обстреляли ряд населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации.

В.Купчишин также обвинил американскую сторону в препятствовании эвакуации "сирийских граждан, которые по-прежнему насильственно удерживаются в лагере "Эр-Рукбан" и подвергаются произволу со стороны боевиков подконтрольных США радикальных вооруженных группировок".

"В связи с отсутствием у лагеря официального статуса и по соображениям безопасности ни государственные, ни общественные организации не могут на системной основе предоставлять помощь беженцам в зоне Эт-Танф, оказавшимся в заложниках ситуации и остро нуждающимся в этой помощи", - сказал В.Купчишин.

По его словам, "Соединенные Штаты игнорируют эти обстоятельства, выдвигая различные требования по условиям эвакуации гражданских лиц из лагеря "Эр-Рукбан", при этом сами не оказывают никакого гуманитарного содействия жителям лагеря, фактически отдав их судьбу на откуп боевикам".

ан

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