Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 17:09

Париж. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Алжира задержала пять миллиардеров, четверо из которых считаются близкими соратниками бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики, сообщает алжирское телевидение.

Речь идет о четырех представителях семьи Кунинеф, а также об Иссаде Ребрабе, которого СМИ называют самым богатым человеком Алжира. Все они задержаны в рамках антикоррупционного расследования.

В частности, их обвиняют в "невыполнении обязательств, содержащихся в контрактах, заключенных с государством, и оказанием влияния".

По данным СМИ, И.Ребраб управляет концерном Cevital, который, среди прочего, занимается экспортом сахара в Ливию и в другие страны Ближнего Востока. В свою очередь семья Кунинеф является основателем строительной компании KouGC.

2 апреля после массовых акций протеста А.Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

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