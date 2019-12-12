Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 8:43

Париж. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президентские выборы проходят в четверг в Алжире на фоне не стихающих акций протеста, сообщают франкоязычные СМИ.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (10:00 мск).

Согласно алжирскому избирательному комитету, ожидается участие в выборах около 24,5 млн алжирцев, в том числе около 1 млн, проживающего за рубежом.

Борьбу за пост президента страны ведут пять кандидатов, четверо из них представляют политические партии - это бывший премьер Али Бенфлис, бывший депутат и лидер партии "Фронт будущего" Абдельазиз Белаид, а также экс-министр культуры Аззедин Мейхуби и экс-министр туризма Абделькадер Бенгрина. Еще один кандидат - бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун - участвует в выборах как независимый кандидат.

Однако, как отмечают западные СМИ, все пять нынешних кандидатов в президенты Алжира являются чиновниками, связанными с бывшим президентом страны Абедельазизом Бутефликой. Это вызывает недовольства существенной части алжирцев.

Накануне в Алжире состоялась очередная крупная акция протеста, участники которой требовали отмены выборов. В частности, они выкрикивали: "Нет выборам завтра", "Они (кандидаты - ИФ) уничтожили нашу страну". Протестующие считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.

Если ни один из кандидатов на президентских выборах в Алжире в ходе первого тура не получает абсолютное большинство, то проводится второй тур.

Изначально выборы в Алжире должны были состояться в апреле, однако были перенесены на июль. Летом они также не состоялись, и были назначены на 12 декабря.

2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста.

Временно исполняющим обязанности президента был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Однако многие алжирцы остались недовольны такими переменами в руководстве Алжира, посчитав их недостаточными, и продолжили протесты.

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