Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 11:01

Париж. 28 января. ИНТЕРФАКС - На северо-востоке Алжира в ходе выполнении учебно-тренировочного ночного полета потерпел катастрофу истребитель российского производства Су-30, оба пилота самолета погибли, сообщило во вторник министерство обороны страны.

"27 января в 22:00 по местному времени в ходе выполнения ночного учебного полета военный самолет Су-30 упал в 16 км от города Аин аз-Зитун в провинции Ум-эль-Буаги, погибли оба летчика", - отметили в военном ведомстве Алжира.

В настоящее время начато расследование причин катастрофы, произошедшей в 400 км от столицы Алжира.

В министерстве обороны Алжира указали, что самолет "разбился в безлюдном районе".

Как сообщалось, основной объем поставок в Алжир Су-30 пришелся на 2008-2009 годы. Контракт на поставку в Алжир 28 истребителей Су-30МКА был подписан "Рособоронэкспортом" в 2006 году. Его стоимость, по неофициальным данным, превышает $1,5 млрд.

Впоследствии с Алжиром были подписаны еще два контракта - в 2010 году на поставку 16 истребителей Су-30МКИ, в 2015 году на поставку еще 14 таких самолетов. Таким образом, общее количество поставленных Алжиру истребителей Су-30МКА составило 58 единиц.

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