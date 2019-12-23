Париж. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС Алжира Ахмед Гаид Салах, который одним из первых призвал экс-президента Абдельазиза Бутефлику подать в отставку, ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщают в понедельник франкоязычные СМИ.
По данным алжирских государственных СМИ, он ушел из жизни в понедельник утром в одной из столичных больниц после сердечного приступа.
Салах ранее в этом году стал одним из первых высокопоставленных представителей алжирского руководства, кто призвал бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку. До этого он считался одним из близких соратников Бутефлики.
2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.
Выборы в Алжире состоялись 12 декабря. Экс-премьер Абдельмаджид Теббун получил 58% голосов. Он участвовал в выборах как независимый кандидат. Его инаугурация состоялась на прошлой неделе.
Выборы прошли на фоне протестов, участники которых считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.
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