Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 11:18

Париж. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС Алжира Ахмед Гаид Салах, который одним из первых призвал экс-президента Абдельазиза Бутефлику подать в отставку, ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщают в понедельник франкоязычные СМИ.

По данным алжирских государственных СМИ, он ушел из жизни в понедельник утром в одной из столичных больниц после сердечного приступа.

Салах ранее в этом году стал одним из первых высокопоставленных представителей алжирского руководства, кто призвал бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку. До этого он считался одним из близких соратников Бутефлики.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Выборы в Алжире состоялись 12 декабря. Экс-премьер Абдельмаджид Теббун получил 58% голосов. Он участвовал в выборах как независимый кандидат. Его инаугурация состоялась на прошлой неделе.

Выборы прошли на фоне протестов, участники которых считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.

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