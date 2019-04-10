Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 19:05

Париж. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В командовании ВС Алжира пообещали в среду обеспечить транспарентность в период подготовки к президентским выборам, сообщают французские СМИ.

"Армия поможет в подготовке президентских выборов. Она проследит, чтобы период подготовки прошел транспарентно и в строгом соответствии с законами страны", - заявил главнокомандующий алжирской армией Ахмед Гаид Салах.

А.Г.Салах ранее в этом году стал одним из первых высокопоставленных представителей алжирского руководства, кто призвал бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлику уйти в отставку.

Слова военачальника прозвучали после того, как накануне парламент Алжира утвердил председателя Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадера Бенсалаха - на должность временно исполняющего обязанности президента страны. Срок его полномочий - 90 дней. За это время он должен будет обеспечить проведение в стране президентских выборов.

Фактически А.Бенсалах начал исполнять обязанности президента Алжира со 2 апреля после того, как президент Алжира А.Бутефлика подал в отставку на фоне массовых протестов.

Однако многие алжирцы остались недовольны: они требуют отстранения от власти трех главных соратников А.Бутефлики, которые занимают высокие должности. Речь идет, помимо А.Бенсалаха, о премьер-министре Нуреддине Бедуи, а также о председателе Конституционного совета Таебе Белайзе.

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