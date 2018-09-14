В американском штате Массачусетс из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах - СМИ

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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 2:47 14.09.2018 - 02:47

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Утечка газа вызвала взрывы и пожары в 39 домах городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП). Газ во все дома поставляла компания Columbia Gas, которая ранее сообщала о возникших на линиях проблемах. Во избежание жертв полиция и пожарные службы настоятельно рекомендуют жителям соседних с пострадавшими домов, а также домов, которые снабжает газом Columbia Gas, эвакуироваться. По поступающим сообщениям, полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 случаев утечки газа. 1гк гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс