В американском штате Массачусетс из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах - СМИ
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Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, не менее 10 пострадали в результате взрывов и вызванных ими пожаров в домах городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Ранее поступала информация о четырех пострадавших.
Погибший - 18-летний юноша. На его машину рухнула труба дымохода после взрыва в доме.
Взрывы были вызваны утечкой газа в 39 домах, все они были подключены к сети компании Columbia Gas, которая ранее сообщала о возникших на линиях проблемах в связи с повышением давления в трубопроводах.
Во избежание жертв полиция и пожарные службы настоятельно рекомендуют жителям соседних с пострадавшими домов, а также домов, которые снабжает газом Columbia Gas, эвакуироваться.
Электрические компании в трех городах отключили подачу электроэнергии из опасений новых возгораний из-за утечки газа. В пятницу отменены занятия в школах, часть из которых используется в качестве убежищ для людей, лишившихся жилья.
На публикуемых АП фотографиях показаны улицы, которые заволокло плотным дымом, вереницы пожарных машин, горящие и разрушенные дома.
По поступающим сообщениям, полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 случаев утечки газа.
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Интерфакс