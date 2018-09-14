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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 5:39 14.09.2018 - 05:39

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Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, не менее 10 пострадали в результате взрывов и вызванных ими пожаров в домах городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее поступала информация о четырех пострадавших.

Погибший - 18-летний юноша. На его машину рухнула труба дымохода после взрыва в доме.

Взрывы были вызваны утечкой газа в 39 домах, все они были подключены к сети компании Columbia Gas, которая ранее сообщала о возникших на линиях проблемах в связи с повышением давления в трубопроводах.

Во избежание жертв полиция и пожарные службы настоятельно рекомендуют жителям соседних с пострадавшими домов, а также домов, которые снабжает газом Columbia Gas, эвакуироваться.

Электрические компании в трех городах отключили подачу электроэнергии из опасений новых возгораний из-за утечки газа. В пятницу отменены занятия в школах, часть из которых используется в качестве убежищ для людей, лишившихся жилья.

На публикуемых АП фотографиях показаны улицы, которые заволокло плотным дымом, вереницы пожарных машин, горящие и разрушенные дома.

По поступающим сообщениям, полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 случаев утечки газа.

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