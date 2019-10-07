Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 17:04

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Нидерландов задержала около 90 участников протестов в Амстердаме, пытающихся привлечь внимание властей к проблемам экологии, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Протестующие с утра блокируют автомобильное движение в районе художественного музея Рейксмюсеум в центре Амстердама, там же и проводились задержания.

Акция проходила мирно, отмечает агентство, однако некоторые активисты брались за руки и укладывались на землю, чтобы помешать полиции увести их с дороги.

Протесты организовало движение Extinction Rebellion (англ.: "Восстание против вымирания"), занимающееся подобными акциями в Лондоне.

В ходе аналогичных протестов в Лондоне в понедельник полиция задержала уже 135 человек.

Extinction Rebellion выступает с тремя основными требованиями. Они призывают правительство объявить чрезвычайное положение в сфере экологии и климата, остановить утрату биоразнообразия и снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2025 году, а также создать ассамблею из граждан, которые будут бороться с проблемами экологии.

Акции Extinction Rebellion уже проходили в Лондоне в апреле, тогда протестующие также перекрывали дороги. Теперь акцию, которая началась 7 октября, планируется проводить в течение двух недель. Акции были заявлены в 60 городах, в частности, в Вене, Берлине, Праге, Афинах, Дублине, Амстердаме, Мадриде, Риме, Рио-де-Жанейро, Токио, Стамбуле и Сиднее.

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