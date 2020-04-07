Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - За семь дней, предшествовавших пятнице 27 марта, в Англии и Уэльсе по причинам, имеющим отношение к коронавирусу COVID-19, была зарегистрирована смерть 4,8% человек от общего числа скончавшихся за этот период времени, сообщает издание The Independent со ссылкой на Национальную статистическую службу.

Так, за семь дней была зафиксирована смерть 11 тыс. 141 человек - на 496 смертей больше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом у 539 умерших при регистрации факта их смерти указывалась связь с COVID-19.

В то же время, пишет The Independent, за предшествовавший этому семидневный срок всего у 103 скончавшихся обнаружили связь с COVID-19: тогда этот показатель составил 1% от общего числа умерших.

В то же время отмечается, что данные у Национальной статистической службы за семь дней до 27 марта оказались ниже, чем у Национальной службы здравоохранения Англии - 739 случаев смерти пациентов с COVID-19.

Между тем, напоминает издание, общее число умерших до 27 марта в Англии по причинам, связанным с COVID-19, было зафиксировано статистической службой на 1 апреля на отметке в 1568 человек; Национальной службой здравоохранения - на отметке в 1649 человек.

Также The Independent указывает, что коронавирус не обязательно мог быть основой причиной смерти, а лишь сопутствующим фактором.

По данным The Independent, в Англии и Уэльсе между 28 декабря 2019 года и 27 марта 2020 года были зарегистрированы 150 тыс. 47 смертей. При этом только при смерти 647 человек - 0,4 % от общего числа умерших - была отмечена связь с COVID-19. Однако если включить случаи летальных исходов с фактором COVID-19, зарегистрированные к 1 апрелю и случившиеся до 27 марта, то их становится 1639 - 1,1% от общего числа смертей, добавляет инздание.

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