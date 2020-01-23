Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 9:42

Мадрид. 23 января. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура Анголы предъявила дочери бывшего президента страны, бизнесвумен Изабел душ Сантуш, обвинения в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями в годы, когда она возглавляла государственную нефтяную компанию Sonangol, сообщают в четверг португальская телерадиокомпания RTP.

"Изабел душ Сантуш обвиняется в злоупотреблении властью в целях наживы и хищении средств во время пребывании в должности (председателя - ИФ) в Sonangol... и обвиняется в совершении преступлений: в отмывании денег, в злоупотреблении властью и влиянием, в подделывании документов", - заявил генпрокурор Элдер Питта Грос.

Расследование вокруг деятельности душ Сантуш в Sonangol началось сразу после отстранения ее от должности в 2017 году после того, как новый председатель правления Карлуш Сатурнину поднял вопрос серии нелегальных переводов средств и других финансовых операций. Сатурнину являлся председателем компании и до душ Сантуш.

Отец душ Сантуш - Жозе Эдуарду душ Сантуш - руководил страной 38 лет. В 2016 году он назначил ее главой государственной нефтяной компании Sonangol, однако в 2017 году новый президент страны Жоау Лоуренсу освободил ее от этой должности. Forbes оценивает состояние Изабел душ Сантуш в $2,2 млрд и называет богатейшей женщиной Африки.

Изабел душ Сантуш покинула Анголу после того, как ее отец ушел в отставку. Генпрокурор Анголы добавил, что ангольские власти намерены добиваться ее возвращения в страну.

Изабел душ Сантуш 46 лет, она - старшая дочь Жозе Эдуарду душ Сантуша и уроженки Пензы Татьяны Кукановой.

В декабре 2019 года суд Луанды заморозил ее банковские счета и арестовал активы в связи с антикоррупционным расследованием, которое ведется в отношении членов ее семьи. Сама она отрицает причастность к коррупции.

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