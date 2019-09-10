Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 21:33

Стамбул. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о планах распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

"Нетаньяху, который продолжает делать противоправные и агрессивные заявления, обещает перед выборами создать расистское государство апартеида", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.

Ранее во вторник израильский премьер Нетаньяху заявил во вторник, что намерен в случае победы на выборах распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

"Есть одно место, на которое мы можем распространить израильский суверенитет после выборов", - сказал Нетаньяху. Он пояснил, что речь идет как раз об Иорданской долине и о ряде территорий к северу от Мертвого моря.

Кроме того, премьер подтвердил намерение аннексировать возведенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения, пообещав действовать по этому вопросу в координации с президентом США Дональдом Трампом.

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