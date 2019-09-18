Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 10:13

Анкара. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция готова рассмотреть отвечающие ожиданиям Анкары предложения США по поставкам противоракетных комплексов "Пэтриот", заявила главный советник администрации президента Турции Гюльнур Айбет.

"Турция выбрала зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 потому, что предложение Москвы отвечало ее интересам. К тому же российские ЗРК не угрожают странам НАТО", - сказала Айбет в Вашингтоне на семинаре "Перспективы Турции в вопросах региональной обороны, энергетики и экономики".

"Мы будем рассматривать и другие альтернативные предложения наряду с С-400. "Пэтриот" - один из вариантов. Однако мы ни при каких условиях не откажемся от С-400", - подчеркнула советник, которую цитируют в среду турецкие СМИ.

По словам Айбет, американская сторона не должна воспринимать готовность Анкары к обсуждению темы "Пэтриот" в качестве альтернативы поставкам российских ЗРК С-400.

"Это неприемлемо с точки зрения Турции", - сказала советник.

Она напомнила, что еще до обсуждения оборонного контракта с Россией Турция обратилась к партнерам по Западу, в том числе к США, с просьбой поддержать усилия по обеспечению противовоздушной обороны.

К настоящему времени российская сторона завершила поставки Анкаре двух из четырех дивизионов С-400.

США грозят Турции санкциями за согласие на закупки российской системы ПВО.

1ак др

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