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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 8:32 22.06.2018 - 08:32

Стамбул. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции задержала 14 человек, которых подозревают в связях с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Задержания прошли в столице Турции Анкаре. Задержанных подозревают в подготовке террористических актов перед президентскими и парламентскими выборами, назначенными на воскресенье.

Все задержанные - иностранные граждане, отметил один из источников агентства.

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