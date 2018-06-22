В Анкаре в преддверии выборов задержаы 14 подозреваемых в связях с ИГ
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Стамбул. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции задержала 14 человек, которых подозревают в связях с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Задержания прошли в столице Турции Анкаре. Задержанных подозревают в подготовке террористических актов перед президентскими и парламентскими выборами, назначенными на воскресенье.
Все задержанные - иностранные граждане, отметил один из источников агентства.
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Интерфакс