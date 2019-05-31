Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 11:12

Стамбул. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД Турции сообщили в пятницу, что не обсуждают возможность переноса поставок из РФ систем ПВО С-400, сообщает агентство "Анадолу".

"МИД Турции опроверг информацию об обсуждении Анкарой вопроса переноса поставок С-400 по требованию США", - пишет агентство в своем твиттере.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что в турецком МИД заверили, что процесс закупки С-400 идет по плану.

Ранее в мае некоторые западные СМИ сообщали, что США, по некоторым данным, попросили Турцию повременить с поставкой С-400 из РФ. Также сообщалось, что Анкара может рассмотреть такую возможность, если Вашингтон согласится на формирование комиссии по рассмотрению вопроса о том, представляет ли закупка С-400 угрозу для НАТО.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

В свою очередь, американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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