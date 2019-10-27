Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 12:16

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны Турции заявили, что обменивались с США разведданными перед американской спецоперацией в Идлибе.

"Перед операцией США в сирийской провинции Идлиб минувшей ночью состоялись координация и обмен информацией между военными обеих стран", - сообщили в оборонном ведомстве Турции.

В Анкаре не уточнили, действительно ли в ходе спецоперации был убит главарь террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.

В свою очередь, иракские военные, по сообщению CNN, также заявили, что обменивались информацией с США, заверив, что задачей была именно ликвидация аль-Багдади.

Ранее курды из Сирийских демократических сил сообщили, что в ходе этой операции действовали вместе с военными США. При этом представитель СДС заявил в соцсетях, что Анкара заранее не была проинформирована об операции, так как, по его данным, недавно лидер ИГ побывал в Турции - в городе Рейханлы.

Ожидается, что позже в воскресенье президент США Дональд Трамп официально объявит о гибели аль-Багдади.

1во аг

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