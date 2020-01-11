Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 12:47

Стамбул. 11 января. ИНТЕРФАКС - В Турции надеются, что Россия сможет убедить командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара в необходимости принять инициативу России и Турции о прекращении боевых действий, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Анкара ожидает, что российская сторона убедит генерала Хафтара согласиться с инициативой президентов Турции и России о приостановке боев", - приводит агентство слова Чавушоглу.

Чавушоглу подчеркнул, что все участники конфликта в Ливии должны соблюдать режим прекращения огня.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии с 00:00 12 января 2020 года.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара ранее отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.

В то же время, признанное ООН правительство национального согласия Ливии во главе с премьером Файезом Сараджем поддержало российско-турецкое предложение.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

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