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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 14:18 14.06.2018 - 14:18

Стамбул. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал неприемлемым выдвинутое США Анкаре требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексом С-400 в качестве условия для получения истребителей F-35.

"Выполнение такого условия неприемлемо. Ситуацию можно обозначить словом шантаж", - сказал глава оборонного ведомства, которого цитирует в четверг информационное агентство "Анадолу".

Н.Джаникли заявил, что подобное требование "выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений" и отметил, что Анкара ожидает от Вашингтона своевременных поставок истребителей F-35, чего требуют соглашение с Турцией.

"Стороны взяли на себя обязательства по контракту F-35. Турция выполнила свою часть требований. Девять стран-участниц НАТО провели совещание под патронажем США и приняли решение о совместном производстве F-35. Настало время для поставок" - сказал министр.

Он отметил, что в соответствии с контрактом Турция должна заплатить за 100 истребителей пятого поколения около $11 млрд.

$800 млн из этой суммы уже перечислено, сообщил министр.

"Анкара выполняет обязательства, и теперь вполне естественно ожидает поставок истребителей", - подчеркнул Н.Джаникли.

1ак бс

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