Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 15:48

Стамбул. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - МИД Турции в понедельник подверг критике приговор суда Саудовской Аравии, вынесенный по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.

"(Вердикт саудовского суда - ИФ) далек от ожиданий, как нашей страны, так и международного сообщества в отношении того, чтобы пролить свет на убийство во всех его аспектах, а также совершить правосудие", - цитирует издание "Сабах" выдержки из заявления МИД.

В министерстве при этом отметили, что ключевые моменты убийства остаются непроясненными.

Также в Анкаре вновь заявили, что рассчитывают на сотрудничестве с Эр-Риядом в сфере отправления правосудия

Хашкаджи, работавший на Washington Post, был убит в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 фигурантам, в том числе, бывшему заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири.

В понедельник стало известно, что суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых человек, признанных виновными в убийстве Хашкаджи, Еще троих приговорили к тюремным срокам в общей сложности на 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.

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