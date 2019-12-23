Стамбул. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - МИД Турции в понедельник подверг критике приговор суда Саудовской Аравии, вынесенный по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.
"(Вердикт саудовского суда - ИФ) далек от ожиданий, как нашей страны, так и международного сообщества в отношении того, чтобы пролить свет на убийство во всех его аспектах, а также совершить правосудие", - цитирует издание "Сабах" выдержки из заявления МИД.
В министерстве при этом отметили, что ключевые моменты убийства остаются непроясненными.
Также в Анкаре вновь заявили, что рассчитывают на сотрудничестве с Эр-Риядом в сфере отправления правосудия
Хашкаджи, работавший на Washington Post, был убит в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 фигурантам, в том числе, бывшему заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири.
В понедельник стало известно, что суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых человек, признанных виновными в убийстве Хашкаджи, Еще троих приговорили к тюремным срокам в общей сложности на 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.
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