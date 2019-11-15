Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 18:10

Стамбул. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Турецкие власти полагают, что президент РФ Владимир Путин прибудет в страну в первую неделю января 2020 года, заявил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Визит президента России Путина планируется в Турцию в первой неделе января, сказал он в эфире турецкого телеканала ТРТ-Хабер.

12 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в январе во время церемонии, посвященной завершению работ по проекту "Турецкий поток".

"Речь шла о том, что хорошим поводом для личных контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку". Это по планам должно произойти в январе, в грядущем январе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда можно ожидать новых контактов двух лидеров с учетом ранее достигнутых договоренностей.

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