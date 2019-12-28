Этот контент был опубликован 28 декабря 2019 г. 17:21

Стамбул. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Ливии и другим странам севера Африки грозят кризисы, подобные тому, который охватил Сирию, заявили в субботу в турецком МИД.

"Ливию пытаются превратить в подобие Сирии. Сегодня "Сирией" станет Ливия, завтра настанет черед других стран Севера Африки. Исламский мир раздирают противоречия и проблемы. Организация Исламского сотрудничества не в силах их устранить", - приводит агентство "Анадолу" комментарий турецкого внешнеполитического ведомства.

В Ливии продолжаются бои между сторонниками признанного ООН правительства и продвигающейся к Триполи Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Турция в этом конфликте поддерживает базирующееся в Триполи правительство Ливии и, как ожидается, в начале января одобрит предоставление ему военной помощи.

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