В Анкаре прошла встреча спецпредставителя президента РФ по Сирии с Эрдоганом
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Анкара. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился в четверг в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что это второй визит спецпредставителя президента РФ в Турцию в течение недели.
На прошлой неделе А.Лаврентьев встречался с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калымом в Анкаре после визита в Сирию, отмечает турецкое издание.
Россия, Турция, а также Иран являются гарантами процесса урегулирования в Сирии.
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Интерфакс