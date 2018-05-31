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Анкара. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился в четверг в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что это второй визит спецпредставителя президента РФ в Турцию в течение недели.

На прошлой неделе А.Лаврентьев встречался с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калымом в Анкаре после визита в Сирию, отмечает турецкое издание.

Россия, Турция, а также Иран являются гарантами процесса урегулирования в Сирии.

1ак др

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Интерфакс