В Анкаре прошла встреча спецпредставителя президента РФ по Сирии с Эрдоганом

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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 16:23 31.05.2018 - 16:23

Анкара. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился в четверг в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что это второй визит спецпредставителя президента РФ в Турцию в течение недели. На прошлой неделе А.Лаврентьев встречался с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калымом в Анкаре после визита в Сирию, отмечает турецкое издание. Россия, Турция, а также Иран являются гарантами процесса урегулирования в Сирии. 1ак др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс